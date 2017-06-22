Ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Limun idaresindeki 63 B 6790 plakalı hafif ticareti araç ile Kıymet Gelincik idaresindeki 27 ZA 511 plakalı otomobil, Dardoğan Köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü Hüseyin Limun ile araçlarda bulunan Süleyman Gelincik, Yusuf Gelincik, Fidan Memeli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(Cihan Kizir /İHA)