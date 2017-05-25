Ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Teker yönetimindeki 55 DC 780 plakalı hafif ticari araç, Karakeçili-Kulu karayolu Akkoşan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ramazan Teker olay yerinde, Cumali Teker ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçtaki yolcu Kadir Özkol ise Karakeçili Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mehmet Temizyürek/İHA)