Ticari amaçlı 5G hizmetlerinde hedef 2020

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 2020'nin ticari amaçlı ilk 5G hizmetlerinin kullanımı için hedef yıl olduğunu kaydetti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, 2020'nin ticari amaçlı ilk 5G hizmetlerinin kullanımı için hedef yıl olduğunu kaydetti.

5G'ye Giden Yolda Otomotiv Sektörü Çalıştayı, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın katılımı ile gerçekleşti. 5G ve ötesine hazırlanmak üzere geçen yıl BTK bünyesinde '5G Türkiye Forumu'nun kurulduğunu hatırlatan Sayan, "5G TR Forumu'nu ülkemizdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kurumları, üniversiteler, üreticiler, üniversiteler ile birlikte koordinasyonu sağlamak üzere kurduk" ifadelerini kullandı.

Sayan, henüz 5G TR Forumu'na katılmamış olan ilgili tüm şirket ve kuruluşları da üyeliğe davet etti. Yakın bir zamanda 5G TR Forumu'nun alt gruplarının çalışmalarına hız vermeyi hedeflediklerini belirten Sayan, bu alt gruplarına ilişkin, "Çalışma gruplarından bir tanesi de 5G ve Dikey Sektörler olacak" açıklamasında bulundu.

5G ye ilişkin bilgiler paylaşan Sayan, teknolojinin otomotiv ve diğer sektörler açısından getireceği yeniliklere ilişkin şunları söyledi:

"5G ile birlikte yüksek veri hızı, düşük gecikme süreleri, daha fazla veri kapasitesi enerji ve maliyet verimliliği yararlarına ek olarak, dikey sektörler olarak adlandırılan; enerji ve otomotiv, eğlence gibi sektörlerde de ciddi değişimler yaşanacağı ortada. 5G ile ilgili yaşanacak değişimin insanlık tarihinde tarımın başlaması ya da buharlı makinelerin sanayide kullanılması gibi önemli bir dönüşümünde başlangıcı olacağı ortada. Bu değişimin en fazla hissedileceği sektörlerin başında otomotiv sektörü ve akıllı ulaşım sistemleri gelmekte."

Sayan, piyasadaki araçlarda yarı otonom teknolojilerin kullanılmaya başlandığına dikkat çekerek, tamamen otonom araçlardan ise uzak olunmadığını kaydetti. Sayan, 2020'nin ticari amaçlı ilk 5G hizmetlerinin kullanımı için hedef yıl olduğunu söyledi.



"AKILLI ARAÇ DÖNEMİ UZAK DEĞİL"

Otonom teknoloji ve akıllı araçlar ile trafikteki insan hatası payının düşürülerek, kazaların önlenebileceğini belirten Sayan, "Akıllı ulaşım sistemleri sadece konfor talebinden değil, aynı zamanda emniyet talep ve ihtiyacından ortaya çıkıyor. Çünkü pek çok istatistik veriye göre trafik kazaları yüzde 90'lara varan oranda insan hatasından kaynaklanmakta. Başta otonom araçlar olmak üzere akıllı ulaşım teknolojileri bu insan hatası payını en aza indirgemeyi ve yaşamları kurtarmayı, gereksiz kaynak tüketmeyi kısmamızı sağlayacak teknolojiler. İşe giderken arabada haberleri okuduğumuz ya da çocuğumuzu arabaya yerleştirip okula göndereceğimiz günler gelecek mi? Görülen o ki bu imkanları mümkün kılmak ve gündelik yaşama entegre etmek çok da zor değil. Otonom sürüş teknolojisi taşıtların bir insan tarafından kullanımı ile ilgili konulmuş pek çok trafik kuralının da değiştirilmesi ihtiyacını ortaya koyacak" şeklinde konuştu.

Çalıştayda, yeni nesil iletişim teknolojileri ile otomotiv sektörünün nasıl buluşacağı ve gelişen teknolojiler ile 5G'nin sektörlere neler getirebileceği konuşulacak.

(Benan Özben/İHA)