Ticaret ve hizmet sektörlerinde dördüncü çeyrekte ciro arttı

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro, çalışılan saat ve brüt ücret-maaş endeksleri artarken, istihdam endeksi değişmedi.

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro, çalışılan saat ve brüt ücret-maaş endeksleri artarken, istihdam endeksi değişmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) ticaret ve hizmet endekslerini açıkladı. mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre aynı seviyede kaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,0 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,6, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,1 arttı.

