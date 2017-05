THY yolcularına iftar menüsü

Türk Hava Yolları ramazanda iftar saatinde uçan yolcularına özel iftar menüsü hazırlattı. THY ayrıca sahur saatlerinde uçan yolcularını da unutmayarak onlar içinde özel menü hazırlattı.

Türk Hava Yolları ramazanda iftar saatinde uçan yolcularına özel iftar menüsü hazırlattı. THY ayrıca sahur saatlerinde uçan yolcularını da unutmayarak onlar içinde özel menü hazırlattı.

Türk Hava Yolları ikram şirketi TURKISH DO & CO tarafından hazırlanan özel ikram konseptinde, Ramazan ayı süresince iftar saatlerine denk gelen iç hat ekonomi sınıfı uçuşlarda yolculara özel kutular içinde ev yapımı pide ile hazırlanmış sandviç, hurma, hazır çorba, zeytin ve küçük kutu içinde baklava ikram edilecek. Bu dönemde belirli dış hat uçuşlarda seyahat edecek ekonomi sınıfı yolculara da yine özel kutularda özenle hazırlanan iftar menüsü servis edilecektir.

İftar saatine denk gelen iç hat uçuşlarda Business Class yolculara pastırma, peynir çeşitleri, hurma, zeytin çeşitleri ile zenginleştirilen iftariyelik tabağı, Türk mutfağından en lezzetli sıcak yemek seçenekleri ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Güllaç, Ekmek Kadayıfı, Trileçe ve Sütlaç gibi tatlılar sunulacaktır. Business Class menüleri her hafta değişecek olup menülerle birlikte yolculara Demirhindi ve Gül şerbetleri de ikram edilecektir.

Türk Hava Yolları belirli dış hat uçuşlarda sahur saatlerinde uçuşta olan yolcular için uçaklarda sunduğu ikram servisine ilave olarak, sağlıklı ürünlerden oluşan sahur paketleri de ikram edecek olup, bu dönemdeki Umre seferleri için de Ramazana özel menüler hazırlanmıştır.

(Tuncer Cengiz/İHA)