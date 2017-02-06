06.02.2017 10:01 THY ve Halkbank'ın hisseleri Varlık Fonu'na devrediliyor

Özelleştirme Yüksek Kurulu, THY'nin yüzde 49,12, Halkbank'ın yüzde 51,11 hissesinin Varlık Fonu'na devrine karar verdi. Özelleştirme Yüksek Kurulu, THY'nin yüzde 49,12, Halkbank'ın yüzde 51,11 hissesinin Varlık Fonu'na devrine karar verdi.

Özelleştirme İdaresi, ödenmiş sermayesi 1.38 milyar lira olan THY'de yüzde 49,12, ödenmiş sermayesi 1.25 milyar lira olan Halkbank'ta ise yüzde 51,11 hissedar konumunda bulunuyor. Söz konusu hisseler özelleştirme kapsamından çıkarılacak.

Milli Piyango ve at yarışlarından sonra Ziraat Bankası, BOTAŞ, Borsa İstanbul'un da aralarında bulunduğu dev kamu kuruluşları Varlık Fonu'na devredilmişti.



