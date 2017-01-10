10.01.2017 10:42 THY uçuşları normale dönüyor

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle binden fazla seferini iptal etmek zorunda kalan Türk Hava Yolları, seferleri bu gün normale dönüyor. Türk Hava Yolları bu gün Atatürk Havalimanı'ndan 600 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise karşılıklı olarak 122 sefer planladı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle binden fazla seferini iptal etmek zorunda kalan Türk Hava Yolları, seferleri bu gün normale dönüyor. Türk Hava Yolları bu gün Atatürk Havalimanı'ndan 600 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise karşılıklı olarak 122 sefer planladı.



Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı en çok hava yollarını vurdu. Havayolu şirketleri binlerce seferini iptal etti. Bu gün hava koşullarının iyi olması nedeniyle uçuşlar yavaş yavaş normale dönüyor. Türk Hava Yolları bugün 335 seferini iptal ederken, bu gün Atatürk Havalimanı'ndan 600 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise karşılıklı olarak 122 uçuş planladığını duyurdu.

