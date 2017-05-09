THY uçağının motoruna kuş çarptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Bologna seferini yapan tarifeli uçağına kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpınca, uçak Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Bologna seferini yapan tarifeli uçağına kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpınca, uçak Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Edinilen bilgiye göre İtalya'nın Bologna şehrine gitmek üzere saat 16.15'te Atatürk Havalimanı'ndan havalanan THY'nin TK 1325 sefer sayılı Airbus A321 tipi tarifeli uçağının sağ motoruna kalkıştan kısa bir süre sonra kuş çarptı. Çarpmanın ardından uçağın pilotu güvenlik önlemleri gereği kalktığı meydana dönme kararı aldı. Havalimanı Hava Trafik Kontrolörleriyle irtibata geçen pilot, dönüş için izin istedi. Alınan onayın ardından uçak saat 17.40'ta sorunsuz olarak Atatürk Havalimanına indi.

Kuş çarpan uçak kontrol için teknik hangara çekilirken, yolcular ise başka bir uçağa alınarak Bologna'ya gitmek üzere saat 18.30'da yeniden havalandı.

(Ferhat Yasak/İHA)