09.02.2017 23:33 THY uçağına otobüs çarptı

Türk Hava Yollarının (THY) Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçağına Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından yolcuları almak için yanaşan otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın burun kısmında hasar oluştu. Türk Hava Yollarının (THY) Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçağına Atatürk Havalimanı'na inişinin ardından yolcuları almak için yanaşan otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın burun kısmında hasar oluştu.

Türk Hava Yollarının İstanbul'a gelmek üzere Gaziantep'ten havalanan TK2223 sefer sayılı tarifeli uçağı, saat 19.20'de Atatürk Havalimanı'na indi. Bu sırada yolcuları almak için yanaşan apronda görevli yer hizmeti otobüsü uçağın radomuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın burun kısmında hasar meydana geldi. TC-JTR kuyruk tescilli Aırbus A321 tipi uçağın yaklaşık üç hafta önce THY filosuna katıldığı öğrenildi.

Oluşan hasarın ardından uçak teknik hangara çekildi. Radomu değiştirilen uçağın saat 01.15'te Amman'a gitmek üzere yeniden havalanacağı öğrenildi.

(Ferhat Yasak /İHA)

