THY uçağı yolcu bayılınca acil iniş yaptı

İstanbul seferini yapan THY uçağında bir yolcu bayılınca pilot Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İstanbul seferini yapan THY uçağında bir yolcu bayılınca pilot Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Türk Hava Yollarının (THY) Batman-İstanbul uçuşunu yapan TK2683 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaştığı sırada bir yolcu rahatsızlandı. Yolcu baygınlık geçirirken, kabin ekibi durumu hemen kokpit ekibine bildirdi. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçen pilot, "Bir yolcumuz hastalandı, baygınlık geçiriyor. Mümkünse kısa yoldan shortcut (direkt rota vererek kısadan dönmek) isteriz. İniş sırasında uygun bir park yeri, ambulans olursa çok mutlu oluruz" dedi. Bunun üzerine kontrolör uçağa iniş önceliği verdi. Uçağın Atatürk Havalimanı'na inmesinin ardından ambulansa alınan yolcu sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Tuncer Cengiz /İHA)