04.02.2017 12:31 THY uçağı İran'a acil iniş yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Ho Chi Minh seferini yapan tarifeli uçağı, sefer sırasında bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İran'ın Zahedan Havalimanına acil iniş yaptı. Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Ho Chi Minh seferini yapan tarifeli uçağı, sefer sırasında bir yolcunun rahatsızlanması üzerine İran'ın Zahedan Havalimanına acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanından havalanan THY'nin TK168 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağında bir yolcu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine kabin memurları yolcunun durumunu uçağın kaptan pilotuna iletti. Bu sırada İran hava sahası üzerinde seyreden uçağın pilotu Zahedan Havalimanı hava trafik kontrolörlerinden iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak sorunsuz iniş yaptı.

Sağlık ekipleri tarafından rahatsızlanan yolcuya havalimanındaki sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yolcunun uçuşa devam etmek istemesi üzerine doktor onayıyla yeniden uçmasına izin verildi. THY uçağı tüm yolcularıyla birlikte saat 10.45'te Zahedan Havalimanından havalanarak Vietnam'a gitmek üzere yeniden hareket etti.

(Ferhat Yasak / İHA)

