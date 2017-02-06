THY'nin yeni reklam filminde Morgan Freeman sürprizi!

Türk Hava Yolları, marka yüzü olarak ünlü oyuncu Morgan Freeman ile anlaştı. Aynı zamanda pilot olan ünlü oyuncu ile çekilen reklam filmi, 800 milyon kişi tarafından takip edilen 5 Şubat'taki Super Bowl finalinde yayınlandı.

THY REKLAMINDA HOLLYWOOD YILDIZI

THY, Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen programı olan NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) Finali Super Bowl'da bu yıl bir sürpriz yaptı. Çekimleri Los Angeles'ta yapılan reklam filminde, THY Morgan Freeman'ı tanıtım yüzü olarak kullandı.

"DÜNYA DAHA BÜYÜK. KEŞFET"

Hollywood starı Morgan Freeman, Türk Hava Yolları, uçağının içinde çekilen filmin içinde şunları söyledi:

"Kimilerimiz keşfedilmenin peşine düşer, heyecanla yola çıkarlar. Dünyaları buluşturup farklılıklardan keyif alırlar. Eğer siz de bizim gibi bu muhteşem gezegeni daha çok keşfetmek istiyorsanız, size eşlik etmeye hazırız. Şimdi. Dünya daha büyük. Keşfet"

ABD'DE 100 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Oscar ödüllü ABD'li aktör Morgan Freeman'ın oynadığı THY reklamı, maç sırasında dünyanın en büyük markalarıyla birlikte FOX kanalında boy gösterirken ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.