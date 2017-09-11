11.09.2017 09:40 THY'nin Miami seferine Irma kasırgası engeli

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri'nde etkisini sürdüren Irma kasırgası nedeniyle bugünkü Miami seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri'nde etkisini sürdüren Irma kasırgası nedeniyle bugünkü Miami seferinin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini etkisi altına alan Irma kasırgasının etkileri sürüyor. Bölgeye yapılacak binlerce uçuş iptal olurken, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Miami arasında bugün gerçekleştireceği karşılıklı seferler de kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Atlas Okyanusu'nda etkili olan Irma Kasırgası nedeniyle 11 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Miami uçuşlarımız iptal edildi" denildi.

Kasırga nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 9 ve 10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı tarifeli seferler de iptal edilmişti.

(Ferhat Yasak /İHA)

