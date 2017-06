THY kabin memuru, uçakta bir bebeğin hayatını kurtardı

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri aldıkları ilk yardım eğitimleri sayesinde hayat kurtarmaya devam ediyor. THY kabin memuru Embiye Garip, Üsküp-İstanbul uçuşu sırasında boğazına bir cisim kaçan bir erkek çocuğuna yaptığı müdahale ile hayata tutunmasını sağladı.

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri aldıkları ilk yardım eğitimleri sayesinde hayat kurtarmaya devam ediyor. THY kabin memuru Embiye Garip, Üsküp-İstanbul uçuşu sırasında boğazına bir cisim kaçan bir erkek çocuğuna yaptığı müdahale ile hayata tutunmasını sağladı.

Kabin memuru Embiye Garip, "Annenin elinden bebeği aldım. Tıkanma yaşıyordu. İlkyardıma başladım ve küçük çocuk nefes almaya başladı" dedi.

Daha önce uçuş sırasında birçok insanın hayatını kurtaran THY kabin memurları, Üsküp - İstanbul seferi sırasında yaklaşık bir yaşında bir çocuğun hayatını kurtardı.

Üsküp'den yolcularını aldıktan sonra İstanbul'a gelmek için havalanan THY uçağında tıkanan bir bebeği hayata döndüren Kabin Memuru Embiye Garip, "Uçuşumuzda servis sırasında bebekli bir yolcumuz seyahat ediyordu. Servis sırasında bebeğin tıkandığını fark ettim. Daha doğrusu önce öksürmeye başladı. Sonra bu öksürme anormal boyut almaya başladı ve annesi bu heyecanla bebeği sarsmaya başladı. Ben bu olayı görerek bebeği annesinden aldım. Bu sırada bebek tam tıkandı. İlk yardım derslerinde de gördüğüm, eğitimini aldığım bebeklerde tam tıkanmada yapılması gereken uygulamayı yaptım ve çocuk hayata döndü" dedi.

Yaptığı ilk yardım müdahalesi ile bir bebeği hayata döndürdüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Kabin Memuru Embiye Garip, "Ben aldığımız ilk yardım eğitimleri sayesinde hayat kurtardım. İnşallah böyle olaylar bir daha olmaz. Biz bu eğitimleri periyodik olarak alıyoruz. Bu eğitimler bizlerin uçakta doğabilecek bir olumsuzlukta müdahale edebilmek için alıyoruz" şeklinde konuştu.



"KABİN MEMURLARIMIZA HER TÜRLÜ İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLİYOR"

Uçuş eğitim başkanlığı olarak kabin memurlarına verilen eğitimin hem ulusal hem de uluslararası sertifikalı eğitim verildiğini söyleyen Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak, "Kabin ekipleri, uçuşlarda yaşanabilecek her türlü ilk yardım müdahalesinde hazırdır ve kolaylıkla uygulama yapabilirler. Aslında bulun örneklerini sık yaşıyoruz özellikle de bebeklerde. Belli yaşın üzerinde kalp krizi vakalarıyla da çok karşılaşıyoruz. Şuana kadar çok başarılı uygulamalar gerçekleştirdik. Yakın zamanda bir örneğimiz daha oldu. Yine bir yaşın altında bir bebeğimiz tıkandı. Arkadaşımız çok başarılı bir şekilde uygulama yaptı ve bebeğimizin hayatı kurtuldu. Eğitimlerde sadece kalp krizi veya tıkanma vakaları değil aklınıza gelebilecek her şeyde Türk Hava Yolları olarak başarılı olduğumuzu iddia ediyoruz" diye konuştu.



"THY UÇAĞINDA DOĞAN KADİJU BEBEĞİ TAKİP EDİYORUZ"

Tüm kabin memurlarına ilk yardım ve doğum eğitimi verildiğini söyleyen Nevin Çolak, "Hatırlayacağınız gibi yakın zamanda çok başarılı bir doğum olayı da gerçekleşti. Sağlığı gayet iyi haberlerini alıyoruz. İnşallah bundan sonra Türk Hava Yolları olarak bu vakaların olmamasını dilemekle beraber, olduğunda da yolcularımızın emin ellerde olduğunu hatırlatmak isteriz. Eğitimlerimizde doğum da var. Doğum deyince aklımıza hemen yakın zamanda yaşadığımız doğum oldu. Uçağımızda normal doğum gerçekleşti. Eğitimlerimizde aldığımız eğitimi uygulayabileceğimiz her türlü maketlerimiz var. Doğum için de böyle bir maket var. Arkadaşlarımız bu maket üzerinde her biri sanki normal doğum oluyormuşçasına bir doğum yaptırıyorlar. Bu da tabi ki meyvelerini topladığımız bir eğitim. Gerçekten yaşanan bir olay var ve sonucu çok başarılı. Doğum eğitimini her yıl özellikle ilk defa kabin memuru oluyorsa çok detaylı bir şekilde alır. Tabi doğum çok sık karşılaşmadığımız bir şey olduğu için sürekli kullanılmayan eğitim olabilir ama eğitimler yıllık baz da tekrarlanır. Her kabin memuru bu derslerden uygulamalı ve yazılı sınava girerler. Eğer başarısız olurlarsa tekrarlanır. Biz sadece uçaklarımızda değil, havalimanlarında da vakalar oluyor ekiplerimiz oralarda da müdahalelerde bulunuyor "dedi.

(Tuncer Cengiz /İHA)