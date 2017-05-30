THY ilk yerli koltuk takılan uçağını teslim aldı

Türk Hava Yolları ilk yerli üretim koltukların takıldığı Boeing 777-300ER uçağını teslim aldı.

Türk Hava Yolları ilk yerli üretim koltukların takıldığı Boeing 777-300ER uçağını teslim aldı.

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olan Türk Hava Yolları, yerli uçak koltuk üreticisi TSI (Uçak Koltuk Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) şirketi tarafından imal edilen koltukların monte edildiği ilk Boeing 777-300ER uçağını teslim aldı. Yeni uçağın teslim töreninde konuşan, Boeing Türkiye müdürü Ayşem Sargın Işıl, "Bugün THY'ye teslim ettiğimiz 30. Boeing 777ER uçağımız. İlk yerli koltukla üretilen uçağımız" dedi. Işıl, Boeing uçaklarında Türkiye'den üretilen birçok parçanın kullanıldığını belirterek "Bu koltuklarla bu uçak daha da Türk oldu" diye konuştu. Türkiye'nin Boeing uçaklarının her yerinde bulunduğunu kaydeden Işıl, bundan gurur duyduklarını ve Türk mühendislerin daha büyük projelerde yer almasını arzuladıklarını söyledi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da bugünün kendileri için heyecan verici olduğunu ifade ederek bu yola çıkarken yılda 1,5 milyon adet otomobil koltuğundaki tecrübeyi bu alana aktarmak istediklerini kaydetti.

Uzun bir yolculuktan sonra bu noktaya geldiklerini ifade eden Kibar, THY 'nin değişik uçaklarında TSİ üretimi koltukların yer aldığını söyledi. Kibar, önümüzde ki yıllarda THY ve Boeingin vereceği destekle diğer havacılık şirketlerine de bu koltukları pazarlayarak, ihtisaslaşmalarını daha ileri düzeye getireceklerini sözlerine ekledi.



"BURADA GÖRDÜĞÜNÜZ BİR KOLTUK DEĞİL, BİR İDEALİN ÜRÜNÜDÜR"

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2005 yılında atılan temellerin meyvesini almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Burada gördüğünüz bir koltuk değil, bir idealin ürünüdür" dedi. Ekşi, sadece yolcu taşımacılığında değil, havacılığın diğer alanlarında da neler yapabileceklerini gösterdiklerini kaydetti. Ekşi, Kendi uçaklarının bir çok parçasını yapabilen bir şirkete doğru gittiklerini söyledi. 2016 yılının sıkıntılı geçmesine rağmen, 2017'nin herkesi memnun edecek bir yıl olacağını rakamların da bunu teyit ettiğini ifade etti. Ekşi, 2023 ve 2053 hedeflerine emin adımlarla giderken, ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiklerini söyledi.



"SENE SONUNA KADAR KIRK UÇAKTA KENDİ KOLTUKLARIMIZ YERİNİ ALMIŞ OLACAK"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Bizim için çok farklı ve anlamlı bir tören. Çok büyük emek ve iş ortaklıkları var. Kabin içinde ki üretimimiz havacılık sanayinde ki yerimizi daha güçlendirecektir. Otuz uçakta kendi koltuklarımız mevcut. Sene sonuna kadar kırk uçakta kendi koltuklarımız yerini almış olacak. 2017 sonuna kadar ilk prototip Bussiness Class koltukta gelecek.Kabin içi eğlence sisteminin entegrasyonu başarıyla yapıldı. İlk Yerli simülatörün prototipi hazırlandı. Testleri yapılıyor teslim alacağız. Havacılık sanayi Türkiye'de emekleme dönemini bitirmiş ayağı kalkmış koşmaya doğru gidiyor. 2016 Dünyada zor bir yıldı. Türkiye için daha da zor bir yıldı. Biz o fırtınadan çıktık. 2017 yılına da emin adımlarla girdik. Rakamların iyileştiğini görmeye başladık. Yolcu doluluk oranlarında ve sefer sayılarında artışlar görünüyor. Uzak Doğu'da ciddi artışlar var. Uçaklarımız dolu gidip geliyor. Avrupa pazarında siyasi gelişmelerden dolayı biraz sıkıntı var. Ancak bu ülkelerin seçim ortamından çıkması ile buradaki seferlerde de hareketlilik bekliyoruz. Afrika'da ki kararlı yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.



YASAKLAR BİZİ DURDURAMIYOR

Konuşmasında THY'nın Finansal açıdan güçlü bir şirket olduğunu ifade eden Aycı, "Havacılık sektöründü büyürken servis sektöründe de büyüyoruz. Yasaklar bizi durduramıyor. Ayrımcılığa sebep olan kararları gördükçe çok üzülüyoruz. Sektörde ayrımcılık getirmeden, daha akılcı güvenlik tedbirleri alına bilir. Biz bu tedbirleri alsak kıyamet kopar. Umarım yasaklara değil özgürlüklere doğru kararlı adımlar atılır. Yasaklar bizi durduramadı. Yolcu sayılarımız alınan tedbirlerle arttı. Alınan tedbirlerle güvenli havayolu olarak, yolumuza devam edeceğiz. Yeni ilklerle ve adımlarla buluşmayı arzu ediyoruz" dedi.

Türk yapımı koltukların takıldığı uçak içinde inceleme yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı," Türk Havacılık sektörüne de çağrıda bulunan Aycı, havayolu şirketlerinin uçak alımında yerli üretim koltukları tercih etmelerini istedi. Aycı, koltukların diğer koltuklara göre daha hafif ve maliyet açısından daha aşağıda olduğunu söyledi" diye konuştu.

(Tuncer Cengiz / İHA)