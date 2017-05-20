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THY Euroleague'de sezonun MVP'si Sergio Llull
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THY Euroleague'de sezonun MVP'si Sergio Llull

THY Euroleague'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü İspanyol ekibi Real Madrid'in yıldız basketbolcusu Sergio Llull seçildi.

THY Euroleague'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü İspanyol ekibi Real Madrid'in yıldız basketbolcusu Sergio Llull seçildi.
Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle THY Euroleague'de sezonun en iyi oyuncuları ödüllerini aldı. Organizasyona THY Euroleague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile çok sayıda davetli katıldı.

BERTOMEU: "FİNAL-FOUR'U BURAYA GETİRMEK HARİKA BİR KARARDI"
Törende açılış konuşmasını yapan Bertomeu, İstanbul'da düzenlenen Final-Four'un çok başarılı geçtiğini söyleyerek, "Bana gösterilen konukseverliğe teşekkür ediyorum. Final-Four'u buraya getirmek harika bir karardı. Berlin'den sonra 5 dakikalık konuşmanın ardından karar aldık. Bunun doğru bir karar olduğunu görüyorum" diye konuştu.

AYCI: "İYİ OLMASAYDIK, BU ORGANİZASYONU YAPAMAZDIK"
Herkese teşekkür eden Aycı ise, "Son 6 yıldır Avrupa'nın en iyi hava yolu olarak taşıdığımız vizyon Bertomeu'nun vizyonu ile örtüşmekte. Eğer iyi bir takım olmasaydık böyle büyük bir organizasyonu ortaya koyamazdık. İstanbul çok özel bir yer. Bütün kültürlerin buluştuğu nokta, demokrasinin beşiği burası. Bu şehir, tüm takımlar için çok özel bir yer. Yarın mükemmel bir oyuna da ev sahipliği yapacak. Tüm oyunculara, koçlara ve kulüplere dünkü maçları yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Kazansanız da kaybetseniz de basketbolu sevenlerin ve Türkiye vatandaşlarının kalbindesiniz" şeklinde konuştu.
İlker Aycı, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

LLULL MVP SEÇİLDİ
Sezonun en değerli oyuncusu ödülünü Real Madrid'den Sergio Llull kazandı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Llull, "Gurur duydum. Bugün ödül alan tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Tüm taraftarlara ve basın mensuplarına benim için oy verdikleri için teşekkür ediyorum. Başantrenörümüze ve takım arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda tüm yıl boyunca bizimle mücadele veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı bu ödülü kazanmak mümkün olmazdı" değerlendirmesini yaptı.
Diğer ödül kazanan oyuncular ise şöyle:

Sezonun en iyi hareketi: Antony Randolph (Real Madrid)
Yükselen yıldız: Luka Doncic (Real Madrid)
En iyi savunma oyuncusu: Adam Hanga (Baskonia)
Sayı kralı: Keith Langford (Unics Kazan)
Yılın En iyi 5'i: Bogdan Bogdanovic, Ekpe Udoh (Fenerbahçe), Sergio Llull (Real Madrid), Nando De Colo (CSKA Moskova), Georgios Printezis (Olympiakos)
(Oğuzhan Ort / İHA)

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