THY Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe, İstanbul'da düzenlenen THY Euroleague Final-Four'u finalde Olympiakos'u mağlup ederek şampiyon tamamladı.

Fenerbahçe, İstanbul'da düzenlenen THY Euroleague Final-Four'u finalde Olympiakos'u mağlup ederek şampiyon tamamladı.

THY Euroleague'de normal sezonu 18 galibiyet, 12 mağlubiyetle 5. Sırada tamamlayan Fenerbahçe, Play-off'larda Yunan ekibi Panathinaikos ile eşleşti. Ev sahibi avantajı rakibinde olmasına rağmen Yunanistan iki galibiyetle dönen sarı-lacivertliler, Ülker Sports Arena'da da Panathinaikos'u mağlup ederek, 3-0 ile Final-Four'a kaldı. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona kalan Fenerbahçe, üst üste üçüncü kez Final-Four'da mücadele etti. Yarı final ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid'i saf dışı bırakan Fenerbahçe, finalde CSKA Moskova'yı geçen Olympiakos ile eşleşti. Rakibini mağlup eden sarı kanaryalar, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

Sarı-lacivertliler, daha öncede 2015 yılında dördüncü, 2016 yılında ikinci olmuştu.



KÜNYE

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Dani Hierrezuelo xx, Boris Ryzhyk xx, Olegs Latisevs xx

Fenerbahçe: Vesely xxx 8, Kalinic xxx 17, Ali Muhammed xxx 8, Udoh xxx 10, Bogdanovic xxx 17, Nunnally xx 2, Sloukas xx 3, Antic xx 4, Datome xxx 11, Ahmet xx, Bennett x, Melih x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Olympiakos: Birch xxx 14, Papanikolao x 3, Mantzaris xx 9, Spanoulis x 9, Printezis x 7, Young x, Green 7 x, Milutinov 10 xx, Waters 2 x, Agravanis x, Papapetrou x, Toliopoulos 3 x

Başantrenör: Giannis Sferopoulos

1. Periyot: 26-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 39-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 60-48 (Fenerbahçe lehine)

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)