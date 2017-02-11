11.02.2017 13:50 THY Euroleague'de haftanın MVP'si Printezis

THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olmpiakos'un Zalgiris Kaunas'ı 73-64 mağlup ettiği maçta 17 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayan Yunan oyuncu Giorgios Printezis seçildi. THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olmpiakos'un Zalgiris Kaunas'ı 73-64 mağlup ettiği maçta 17 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayan Yunan oyuncu Giorgios Printezis seçildi.

Euroleague'de 22. hafta dün oynanan karşılaşmalar ile sona ererken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Olmpiakos'un evinde oynadığı Zalgiris Kaunas'ı 73-64 yendiği mücadelede 17 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma ile oynayan Yunan oyuncu Giorgios Printezis, MVP seçildi.



TÜRK TAKIMLARI 4'TE 3

Ligde bu hafta Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'yu 19 sayıdan gelerek 90-86 mağlup etti. Türk derbisine sahne olan maçta Darüşşafaka Doğuş evinde Fenerbahçe'yi 82-65 ile geçti. Galatasaray Odeabank ise İspanya deplasmanında Barcelona Lassa'yı 69-62 yenerek, ligdeki ilk deplasman galibiyetini aldı.



LİDER MADRİD

Euroelague'de liderlik koltuğunda Real Madrid otururken, onu CSKA Moskova ile Olympiakos takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe 4, Anadolu Efes 8, Darüşşafaka Doğuş 9 ve Galatasaray Odeabank ise 14. sırada tamamladı.



THY Euroleague'in 22. haftasında oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

UNICS Kazan: 77 - Real Madrid: 81

Anadolu Efes: 90 - EA7 Olimpia Milano: 86

CSKA Moskova: 102 - Kızılyıldız: 80

Maccabi FOX Tel Aviv: 85 - Baskonia: 84

Panathinaikos Superfoods: 81 - Brose Baskets Bamberg: 72

Darüşşafaka Doğuş: 72 - Fenerbahçe: 65

Olympiakos: 73 - Zalgiris Kaunas: 64

Barcelona Lassa: 62 - Galatasaray Odeabank: 69

(Oğuzhan Ort / İHA)

