THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı, yarın oynanacak CSKA Moskova-Maccabi FOX Tel Aviv karşılaşması ile başlayacak.

THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı, yarın oynanacak CSKA Moskova-Maccabi FOX Tel Aviv karşılaşması ile başlayacak.

THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Galatasaray Odeabank deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacakken, Darüşşafaka Doğuş İspanya deplasmanında Real Madrid ile oynayacak. Fenerbahçe ise Ülker Arena'da Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacakken, Anadolu Efes sahasında İspanyol ekibi Baskonia ile mücadele edecek.

THY Euroleague'in 23. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:



23 Şubat Perşembe

20.00 CSKA Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv

20.45 Fenerbahçe - Olympiakos

21.00 Kızılyıldız - Galatasaray Odeabank

22.45 Olimpia Milano - FC Barcelona Lassa

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24 Şubat Cuma

20.00 Anadolu Efes - Baskonia

22.00 Brose Baskets Bamberg - Zalgiris Kaunas

22.15 Panathinaikos Superfoods - UNICS Kazan

23.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş

