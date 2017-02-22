THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı, yarın oynanacak CSKA Moskova-Maccabi FOX Tel Aviv karşılaşması ile başlayacak.
THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı, yarın oynanacak CSKA Moskova-Maccabi FOX Tel Aviv karşılaşması ile başlayacak. THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Galatasaray Odeabank deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacakken, Darüşşafaka Doğuş İspanya deplasmanında Real Madrid ile oynayacak. Fenerbahçe ise Ülker Arena'da Yunan ekibi Olympiakos'u ağırlayacakken, Anadolu Efes sahasında İspanyol ekibi Baskonia ile mücadele edecek. THY Euroleague'in 23. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
23 Şubat Perşembe 20.00 CSKA Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv 20.45 Fenerbahçe - Olympiakos 21.00 Kızılyıldız - Galatasaray Odeabank 22.45 Olimpia Milano - FC Barcelona Lassa ..... 24 Şubat Cuma 20.00 Anadolu Efes - Baskonia 22.00 Brose Baskets Bamberg - Zalgiris Kaunas 22.15 Panathinaikos Superfoods - UNICS Kazan 23.00 Real Madrid - Darüşşafaka Doğuş
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