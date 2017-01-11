11.01.2017 10:38 THY Euroleague'de 17. hafta heyecanı

THY Euroleague 17. hafta açılış karşılaşmasında UNICS Kazan sahasında Brose Baskets Bamberg'i ağırlayacak. THY Euroleague 17. hafta açılış karşılaşmasında UNICS Kazan sahasında Brose Baskets Bamberg'i ağırlayacak.



THY Euroleague'de 17. hafta heyecanı yarın ve 13 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak. THY Euroleague 17. hafta açılış mücadelesinde Rus ekibi UNICS Kazan sahasında Alman temsilcisi Brose Baskets Bamberg'i ağırlayacak. Aynı gün oynanacak bir diğer mücadelede ise Darüşşafaka Doğuş, sahasında İspanyol rakibi Baskonia ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Kızılyıldız deplasmanına çıkarken, Galatasaray Odeabank ise Zalgiris Kaunas'ı Abdi İpekçi'de konuk edecek. Deplasmanda oynayacak bir diğer takım olan Anadolu Efes ise Yunan ekibi Panathianaikos Superfoods ile karşılaşıyor.



THY Euroleague'de 17. haftada oynanacak karşılşamaların programı şöyle:



12 Ocak Perşembe



18.00 UNICS Kazan - Brose Baskets Bamberg



20.00 Darüşşafaka Doğuş - Baskonia



21.45 Crvena Zvezda - Fenerbahçe



22.00 FC Barcelona Lassa - Olympiakos



13 Ocak Cuma



19.00 CSKA Moscow - EA7 Olimpia Milano



20.00 Galatasaray Odeabank - Zalgiris Kaunas



21.45 Panathinaikos Superfoods - Anadolu Efes



22.00 Real Madrid - Maccabi FOX Tel Aviv

