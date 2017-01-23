THY Euroleagu'de 19. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın oynanacak UNICS Kazan - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.
THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın oynanacak UNICS Kazan - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak. THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın ve 25 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Maccabi FOX'u konuk edecekken, Anadolu Efes ise sahasında Darüşşafaka Doğuş ile karşılaşacak.
THY Euroleague'in 19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle: 24 Ocak Salı 18:00 UNICS Kazan - Fenerbahçe 20:00 Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX 20:45 Panathinaikos Superfoods - Barcelona Lassa 22:00 Baskonia - Kızılyıldız
25 Ocak Çarşamba 20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova 20.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş 21.00 Brose Baskets Bamberg - Real Madrid 21.00 Olimpia Milano - Olympiakos
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