THY ekibi kabin içi yasağını olumluya çevirdi

Elektronik yasağının getirilmesinin ardından, yolcularını mağdur etmeyen Türk Hava Yolları (THY), New York'ta yaptığı uygulama ile örnek oldu.

ABD'ye uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik eşyaların alınmasının yasaklanması sonrası yolcuları mağdur etmemek için bilgisayarları çok özel operasyonlarla taşıyan THY ile New York'a uçan yolcular John F. Kennedy Havalimanından oldukça mutlu ayrılıyor. THY ile New York'a inen yerli ve yabancı yolcular çok kısa sürede bilgisayarlarını hızlı ve hasarsız teslim aldıkları için memnuniyetlerini THY'nin New York personeline dile getiriyor. Bilgisayarları teslim için THY New York ekibi havalimanında 4 kişiden oluşan kendi personelini çalıştırıyor. Yasağa rağmen THY'nin New York hattında yolcu sayısında artış yaşanıyor. Nisan ayında 49 bin yolcunun seyahat ettiği New York hattında günde 3 sefer uçan THY'ye ise bu hatta çoğunluğu transit olan yolcular büyük ilgi gösteriyor. Transit yolcular içinde en çok yeri İsrail'e gidiş gelişler tutuyor.



THY, NEW YORK'A YÜZDE 83 DOLULUK ORANI İLE UÇUYOR

New York hattında yolcu sayısında nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış olduğunu belirten THY New York Müdürü Cenk Öcal, "Doluluk oranlarımız da yüzde 83'lerde bulunuyor. Yolcumuzun uçaktan memnun inmesi açısından ve bilgisayarları hemen ve hasarsız teslim edilmesi için yabancı yer hizmeti personeli yerine kendi personelimizi çalıştırıyoruz. Bir uçakta zaman zaman 122'ye varan bilgisayar teslimini sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bilgisayarlar uçağımızdan bir personelimiz tarafından hemen teslim alınarak terminale getiriliyor. Burada bulunan standımızda da iki personelimiz bilgisayarları anında yolcularımıza teslim ediyor. Avrupa'dan önemli bir havayolu şirketi de bu operasyonu nasıl yaptığımızı New York'ta seyretmek istediğini de bildirdi. ABD Ulaştırma Güvenlik Dairesi (TSA) en fazla bizim yaptığımız uygulamadan memnun" dedi.

(Tuncer Cengiz / İHA)