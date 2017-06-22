THY'den yolculara uyarı

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili öncesinde yaşanabilecek yoğunluğa ilişkin yazılı açıklamada bulunarak seyahat edecek yolculara 'uçuşlarınıza erken gelin' uyarısında bulundu.

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili öncesinde yaşanabilecek yoğunluğa ilişkin yazılı açıklamada bulunarak seyahat edecek yolculara 'uçuşlarınıza erken gelin' uyarısında bulundu.

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada bayram tatili için havayolunu tercih edecek yolculara uyarı niteliğinde tavsiyede bulunuldu. Açıklamada yolcuların yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamaması için havalimanlarına erken gelmeleri tavsiye edildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Yolcularımız, Ramazan Bayramıyla birlikte özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuş yapacak yolcularımızın, oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, yurt içi uçuşlarda uçuştan en az 2 saat, yurt dışı uçuşlarda ise uçuştan en az 3 saat önce havalimanında bulunmalarını rica ederiz.

Yolcularımızın yoğunluktan etkilenmemeleri için; Terminale gelmeden önce mobil uygulamamızdan veya internet sitemizden check-in işlemlerini gerçekleştirmeleri ve biniş kartlarını bastırmaları, Check-in işlemlerini yaptıktan sonra bagajlarını "online check-in" / "Bagaj Teslim" yazılı kontuarlarımızdan teslim etmelerini, Mobil uygulamamızdan ya da internet sitemizden check-in yapamamaları halinde terminallerde bulunan kiosklarımızdan check-in işlemlerini gerçekleştirmelerini önemle rica ederiz. Türk Hava Yolları olarak tüm yolcularımızın Ramazan Bayramını kutlar, hayırlı yolculuklar dileriz."

(Ferhat Yasak/İHA)