THY'den yolcular için referandum düzenlemesi

Yeni anayasa referandumunun 16 Nisan'da gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından Türk Hava Yolları, yolcuların mağdur olmaması için 09-23 Nisan 2017 tarihleri aralığındaki tüm AnadoluJet ve THY seferlerine kayıtlı yolcuların rezervasyon işlemlerinde istenildiği takdirde değişikliğe gidileceği açıklandı.

Yeni anayasa referandumunun 16 Nisan'da gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından Türk Hava Yolları, yolcuların mağdur olmaması için 09-23 Nisan 2017 tarihleri aralığındaki tüm AnadoluJet ve THY seferlerine kayıtlı yolcuların rezervasyon işlemlerinde istenildiği takdirde değişikliğe gidileceği açıklandı.

Yeni anayasa referandumunun 16 Nisan'da gerçekleştirileceğinin açıklanmasının ardından THY, karara ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Bu kapsamda referandum tarihi netleşmeden önce bilet alan yolcuların oy kullanma konusunda mağduriyet yaşamaması için THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum nedeniyle uçuşlarında değişiklik talep eden T.C. vatandaşı yolcularımızın; 16 Şubat 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletlerinin, 09 Nisan 2017-23 Nisan 2017 tarih aralığındaki tüm AnadoluJet ve THY seferlerine kayıtlı rezervasyon değişiklikleri, THY'ye ait bilet satış ofislerinde gerçekleştirilecektir. Rezervasyon değişikliği talebi olan yolcularımızın, 06 Mart 2017 tarihine kadar bilet satış ofislerimize başvurması rica olunur."

(Ferhat Yasak/İHA)