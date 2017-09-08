08.09.2017 09:35 THY'den Miami uçuşuna Irma kasırgası düzenlemesi

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde etkili olan Irma kasırgası beklenenden hızlı hareket ettiği için Maimi'ye erken ulaşmasının beklendiğinden dolayı, bugünkü İstanbul-Miami seferlerini karşılıklı olarak 5 saat öne çekme kararı aldı. Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde etkili olan Irma kasırgası beklenenden hızlı hareket ettiği için Maimi'ye erken ulaşmasının beklendiğinden dolayı, bugünkü İstanbul-Miami seferlerini karşılıklı olarak 5 saat öne çekme kararı aldı.

ABD'de etkisini sürdüren Irma kasırgası hayatı olumsuz etkilemeye devam etmesinin yanı sıra hava ulaşımını da etkiliyor. Türk Hava Yolları, Maimi'ye doğru hızla hareket eden fırtına nedeniyle 8 Eylül günü (bugün) İstanbul ve Maimi arasında gerçekleştireceği tarifeli seferleri karşılıklı olarak 5 saat erken yapma kararı aldı.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atlantik okyanusunda etkili olan IRMA kasırgasının beklenenden daha hızlı hareket etmesi nedeni ile MIAMI meydanına daha erken ulaşması öngörülmektedir. Bu nedenle TK77/08SEP IST/MIA ve TK78/09SEP MIA/IST seferleri tarifeli saatinden 5 saat önce icra edilecektir. Yeni planlamaya göre 08SEP/TK77 IST/MIA seferi 08:30 LOKAL / TK78 MIA/IST seferi 08SEP/16.00 LOKAL olmuştur.

Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz."

(Ferhat Yasak/İHA)

