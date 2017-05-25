Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
THY'den ABD çıkışlı uçuşlarda yeni uygulama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

THY'den ABD çıkışlı uçuşlarda yeni uygulama

Türk Hava Yolları, ABD çıkışlı yolcuların hızlandırılmış tarama ve görüntüleme hizmetinden faydalanabilmesi için ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu sayede yolcuların güvenlik kontrolünde geçirdiği sürenin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Türk Hava Yolları, ABD çıkışlı yolcuların hızlandırılmış tarama ve görüntüleme hizmetinden faydalanabilmesi için ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu sayede yolcuların güvenlik kontrolünde geçirdiği sürenin en aza indirilmesi hedefleniyor.
Türk Hava Yolları, ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA Pre ile yeni bir anlaşma imzaladı. İki kuruluş arasındaki iş birliği sayesinde Türk Hava Yolları, ABD çıkışlı yolcularına hızlandırılmış tarama ve görüntüleme hizmeti sunacak. Bu sayede yolcularının güvenlik kontrolünde geçirdiği süre en aza indirgenecek.

5 DAKİKADAN AZ SÜREDE GEÇİŞ İMKANI
Söz konusu uygulama çerçevesinde Nisan 2017 verileri, TSA Pre ile seyahat eden yolcuların yüzde 97'sinin güvenlik geçişini 5 dakikanın altında tamamladıklarını gösterdi. THY'nin ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı garantisine sahip TSA Pre'dan aldığı hizmet sayesinde ABD çıkışlı yolcular artık güvenlikten geçerken hafif ceketlerini, ayakkabılarını ve kemerlerini çıkartmak zorunda kalmayacak. TSA Pre güvenlik geçişi sırasında diz üstü bilgisayarlar ve kabin içi kısıtlamalarına tabi olan sıvılar, el bagajında taşınabilecekler. Ebeveynleri ya da bir yetişkinin gözetiminde seyahat eden 12 yaş ve altı çocuklar da yine TSA Pre hizmetinden faydalanabilecek.

AMAÇ, YOLCUNUN SORUNSUZ VE KONFORLU SEYAHAT ETMESİ
Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yolcularımızın konforu, rahatlığı ve kusursuz uçuş deneyimi THY'nin birinci önceliği. Yolcularımıza sorunsuz ve konforlu bir uçuş deneyimi sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu iş birliği sayesinde yolcularımızın hem zamandan tasarruf etmelerini, hem de güvenlik kontrolünden geçerken kişisel aksesuarlarını çıkarmak zorunda bırakmayarak yolculuk streslerini azaltmayı hedefledik. TSA Pre, dünyanın önde gelen havayollarıyla çalışan oldukça saygın bir program. Yolcularımıza sunduğumuz uçuş deneyiminin kalitesi bu hizmetimiz ile daha da artacaktır" dedi.

ÖZEL UYGULAMADAN THY YOLCULARI DA FAYDALANACAK
Global Entry ve TSA Precheck Uygulama Programı (TSA Precheck Application Program) üyeleri, söz konusu uygulamadan yararlanabiliyor. Ayrıca, NEXUS ya da SENTRI'ye kayıtlı ABD vatandaşları ile ABD'de kalıcı oturma iznine sahip kişilerin yanı sıra NEXUS'a kayıtlı Kanada vatandaşları da yine TSA Pre uygulamasından faydalanma hakkına sahip. Güvenli seyahat programına kayıtlı üyeler, özel yolcu numaralarını Türk Hava Yolları rezervasyonlarına, kiosklarda ya da check-in kontuarlarında ekleyerek, TSA Pre hizmetinden faydalanabilecek. Check-in sırasında, her bir biniş kartı için ekranda bir TSA Pre göstergesi belirecek.
(Ferhat Yasak /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Trump'tan NATO Liderler Zirvesi'nde terör vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Demba Ba'nın yeni yaşı kutlandı
Şehit ailesinin evi yeniden yapılacak
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
350 asker zehirlendi! Manisa Valisi kötü haberi verdi
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Bahçeli'den Erdoğan'a sert FETÖ yanıtı!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Manchester United
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Manchester United
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Van ve Hakkari'den acı haber: 5 şehit
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos’a bombalı zarfla saldırı düzenlendi
Trump'tan NATO Liderler Zirvesi'nde terör vurgusu
Trump'tan NATO Liderler Zirvesi'nde terör vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Demba Ba'nın yeni yaşı kutlandı
Demba Ba'nın yeni yaşı kutlandı
Şehit ailesinin evi yeniden yapılacak
Şehit ailesinin evi yeniden yapılacak
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
'Manchester bombacısı, İngiltere'ye Türkiye'den gitti'
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı
Eski Yunanistan Başbakanı Papadimos'a bombalı saldırı
Beşiktaş RMK Marine şampiyon oldu
Beşiktaş RMK Marine şampiyon oldu
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Ankara'ya şehit ateşi düştü
Diyarbakırlı şehit için tören düzenlendi
Diyarbakırlı şehit için tören düzenlendi
Avrupa'nın 1 numarasına yakışır uygulama
Avrupa'nın 1 numarasına yakışır uygulama
'3 terörist etkisiz hale getirildi'
'3 terörist etkisiz hale getirildi'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English