THY'den ABD çıkışlı uçuşlarda yeni uygulama

Türk Hava Yolları, ABD çıkışlı yolcuların hızlandırılmış tarama ve görüntüleme hizmetinden faydalanabilmesi için ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu sayede yolcuların güvenlik kontrolünde geçirdiği sürenin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Türk Hava Yolları, ABD çıkışlı yolcuların hızlandırılmış tarama ve görüntüleme hizmetinden faydalanabilmesi için ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu sayede yolcuların güvenlik kontrolünde geçirdiği sürenin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Türk Hava Yolları, ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA Pre ile yeni bir anlaşma imzaladı. İki kuruluş arasındaki iş birliği sayesinde Türk Hava Yolları, ABD çıkışlı yolcularına hızlandırılmış tarama ve görüntüleme hizmeti sunacak. Bu sayede yolcularının güvenlik kontrolünde geçirdiği süre en aza indirgenecek.



5 DAKİKADAN AZ SÜREDE GEÇİŞ İMKANI

Söz konusu uygulama çerçevesinde Nisan 2017 verileri, TSA Pre ile seyahat eden yolcuların yüzde 97'sinin güvenlik geçişini 5 dakikanın altında tamamladıklarını gösterdi. THY'nin ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı garantisine sahip TSA Pre'dan aldığı hizmet sayesinde ABD çıkışlı yolcular artık güvenlikten geçerken hafif ceketlerini, ayakkabılarını ve kemerlerini çıkartmak zorunda kalmayacak. TSA Pre güvenlik geçişi sırasında diz üstü bilgisayarlar ve kabin içi kısıtlamalarına tabi olan sıvılar, el bagajında taşınabilecekler. Ebeveynleri ya da bir yetişkinin gözetiminde seyahat eden 12 yaş ve altı çocuklar da yine TSA Pre hizmetinden faydalanabilecek.



AMAÇ, YOLCUNUN SORUNSUZ VE KONFORLU SEYAHAT ETMESİ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve İcra Komitesi Başkan Vekili Bilal Ekşi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yolcularımızın konforu, rahatlığı ve kusursuz uçuş deneyimi THY'nin birinci önceliği. Yolcularımıza sorunsuz ve konforlu bir uçuş deneyimi sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu iş birliği sayesinde yolcularımızın hem zamandan tasarruf etmelerini, hem de güvenlik kontrolünden geçerken kişisel aksesuarlarını çıkarmak zorunda bırakmayarak yolculuk streslerini azaltmayı hedefledik. TSA Pre, dünyanın önde gelen havayollarıyla çalışan oldukça saygın bir program. Yolcularımıza sunduğumuz uçuş deneyiminin kalitesi bu hizmetimiz ile daha da artacaktır" dedi.



ÖZEL UYGULAMADAN THY YOLCULARI DA FAYDALANACAK

Global Entry ve TSA Precheck Uygulama Programı (TSA Precheck Application Program) üyeleri, söz konusu uygulamadan yararlanabiliyor. Ayrıca, NEXUS ya da SENTRI'ye kayıtlı ABD vatandaşları ile ABD'de kalıcı oturma iznine sahip kişilerin yanı sıra NEXUS'a kayıtlı Kanada vatandaşları da yine TSA Pre uygulamasından faydalanma hakkına sahip. Güvenli seyahat programına kayıtlı üyeler, özel yolcu numaralarını Türk Hava Yolları rezervasyonlarına, kiosklarda ya da check-in kontuarlarında ekleyerek, TSA Pre hizmetinden faydalanabilecek. Check-in sırasında, her bir biniş kartı için ekranda bir TSA Pre göstergesi belirecek.

(Ferhat Yasak /İHA)