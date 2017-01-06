06.01.2017 20:16 THY'de yeni atama

Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığına Mert Dorman atandı. Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığına Mert Dorman atandı.

Türk Hava Yolları'nda Doğu Avrupa ve Balkanlardan Sorumlu Satış Başkanı Yardımcısı Mert Dorman'ın yeni görevi belli oldu. Dorman Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanlığına atandı.

1980 yılında İstanbul'da doğan Mert Dorman, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde MBA yaptı. Uluslararası havayollarında pazarlama ve satış artırma faaliyetleri alanında akademik çalışmaları olan Mert Dorman, İngiltere'de Regent School'da eğitim aldı. 2006-2007 yıllarında sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Avivasa Hayat ve Emeklilik'te finansal danışman olarak görev yaptı. 2007'de THY'de çalışmaya başladı. 2011-2015 yılları arasında THY Doğu Avrupa ve Balkanlar'dan Sorumlu Gelir Yönetimi ve Ücret Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak 2015 yılından beri THY Satış Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.



