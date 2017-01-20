THY artık oraya da uçacak

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu konumundaki Türk Hava Yolları (THY), 296'ıncı uçuş noktasını Afrika'da Konakri (Gine) olarak belirledi.
Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu konumundaki Türk Hava Yolları (THY), 296'ıncı uçuş noktasını Afrika'da Konakri (Gine) olarak belirledi. Geçtiğimiz aylarda uluslararası ölçekte "Türkiye'nin En Değerli Markası" ilân edilen Türk Hava Yolları, dünyadaki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Dünyanın en fazla ülkesine uçan THY, 30 Ocak 2017 itibariyle uçuş sağlayacağı 120'ince ülkeyi de kapsamlı uçuş ağına dâhil ediyor.
YENİ UÇUŞ NOKTASI KONAKRİ Afrika'daki 51'inci destinasyonunu açmaya hazırlanan Türk Hava Yolları, Gine Cumhuriyeti'nin başkenti ve kıta Afrika'sının önemli liman şehirlerinden biri konumundaki Konakri'ye uçacak. Haftada 2 gün olmak üzere, Pazartesi ve Perşembe günleri icra edilecek seferlerde, tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 699 Amerikan Doları'ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek. (Ferhat Yasak / İHA)
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