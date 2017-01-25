THY 327 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları'nın (THY), internet sitesinde yapılan duyuruya göre, beklenen olumsuz hava koşulları ve Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanlarının kapasitesinin yüzde 20 azaltılması nedeniyle, 26-27 Ocak 2017 günlerinde 327 sefer gerçekleştirilmeyecek.

​THY'nin Atatürk Havalimanı'nda yarın 160, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 36 seferi yapılamayacak. THY, cuma günü ise İstanbul'un her iki havalimanındaki 131 seferini iptal etti.

KRİZ MASASI KURULDU

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, beklenen kar yağışı nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını ve kriz masası oluşturulduğunu söyledi.