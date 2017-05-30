Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı

Almanya Bundesliga'nın güçlü takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.

Almanya Bundesliga'nın güçlü takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.

Bir yıllık sözleşmesi daha olmasına rağmen, kulüp yönetimi ile sorunlarından dolayı Borussia Dortmund, Tuchel ile yollarını ayırma kararı aldı. Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Sportif Direktör Michael Zorc, ünlü teknik adam Thomas Tuchel ve Berater Olaf Meinking arasında yapılan görüşme 21 dakika sürdü. Alman ekibi ile üç yıllık sözleşme imzalayan Tuchel'in, bu olay sonrası 2 milyon 900 bin Euro tazminat alacağı belirtiliyor.



ALMANYA KUPASINA RAĞMEN GÖNDERİLDİ

Dortmund, Tuchel'in teknik direktörlüğü döneminde sahasında oynadığı hiçbir lig maçında yenilmedi. Borussia Dortmund, Thomas Tuchel ile ligi üçüncü sırada bitirdi. Aynı zamanda Dortmund, Tuchel yönetiminde Almanya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.



TWITTER HESABINDAN TEŞEKKÜR ETTİ

Thomas Tuchel, resmi twitter hesabı üzerinden kulüp çalışanlarına ve taraftarlara destekleri için teşekkür etti. Tuchel, 'Heyecan verici ve hareketli dolu dolu iki yıl geçirdim. Devam edemediğim için üzgünüm. Kulüp çalışanlarına ve beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.



TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Thomas Tuchel, 3. Lig futbolcusu olduğu zamanlarda sakatlık yaşaması üzerine 26 yaşında Stuttgart'ta teknik direktörlük eğitimi almaya başladı. Futbol oynadığı dönemde aynı zamanda Spor Bilimi ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrenimi gören ancak eğitimini futbolla bir arada yürütemeyen Alman teknik adam, futbolu bırakmasının ardından iş yönetimi eğitimi alarak mezun oldu. 2006 yılında Alman Futbol Federasyonu'na ait Hannes Weisweiler Akademisi'nde antrenörlük eğitimini mükemmele yakın olan 1,4'lük not ortalaması ile tamamlayarak futbol hocası diplomasını da aldı. Almanya'nın 'Profesör' lakaplı hocası Ralf Rangnick'in yanında ilk yardımcılık deneyimini altyapıda yaşadı.

