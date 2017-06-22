Thomas Heurtel Barcelona'da

Sezonu Anadolu Efes ile tamamlayan Fransız oyun kurucu Thomas Heurtel, İspanya'nın Barcelona Lassa ekibine transfer oldu. Barca, Heurtel ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Sezonu Anadolu Efes ile tamamlayan Fransız oyun kurucu Thomas Heurtel, İspanya'nın Barcelona Lassa ekibine transfer oldu. Barca, Heurtel ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladı. İspanya'nın köklü ekiplerinden Barcelona Lassa, takımın başına Sito Alonso'yu getirdikten sonra transfer çalışmalarını sürdürüyor. Barca, transfer çalışmaları kapsamında Anadolu Efes'de forma giyen Fransız oyuncu Thomas Heurtel'i kadrosuna kattı. İspanyol ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yıldız oyuncu ile 2019 yılına kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu. Başarılı basketbolcu, 2014 yılında beri Efes'de forma giyiyordu. 28 yaşındaki oyuncu, Anadolue Efes ile bu sezon THY Euroleague'de 12.7 sayı, 5.6 asist ve 1.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. (Oğuzhan Ort /İHA)
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