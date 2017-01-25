Thiam Khaly imzayı attı

Gaziantepspor, Senegalli oyuncu Thiam Khaly ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Gaziantepspor, Senegalli oyuncu Thiam Khaly ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Macaristan'ın MTK Budapest takımında forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly'i renklerine bağladı. Orta saha oyuncusu olan Khaly'i ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Gaziantepspor resmi internet sitesinden de duyurulan transfer ile ilgili, "Kulübümüz, son olarak Macarista'nın MTK Budapest kulübünde forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly'i renklerine bağladı. 3,5 yıllık sözleşme imzalanan Thiam'a hoşgeldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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