Theo Bongonda Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Celta Vigo forması giyen Belçikalı Theo Bongonda'yı bu gece geç saatlerde Türkiye'ye getiriyor.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Celta Vigo forması giyen Belçikalı Theo Bongonda'yı bu gece geç saatlerde Türkiye'ye getiriyor.

Gelecek sezon güçlü bir kadro ile 50'ncı yılına girmeyi planlayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği başladı. İç transferde Esteban ile anlaşan bordo-mavililer dış transfere yöneldi. Karadeniz ekibi İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Belçikalı oyuncu Theo Bongonda'yı Türkiye'ye getiriyor. 21 yaşındaki Belçikalı futbolcunun bu geçe geç saatlerde İstanbul'da olacağı belirtildi. Yarın başkan Muharrem Usta ve yöneticilerle bir görüşme yapacak olan oyuncunun bir aksilik yaşanmaması halinde gelecek sezon Trabzonspor forması giymesi bekleniyor.

(Gökmen Şahin / İHA)