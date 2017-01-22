TFF ve Beşiktaş'tan taziye mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."



BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Türk sporunun önemli bir figürü olmasının yanı sıra, duayen bir spor adamı olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarına karşın, spora hizmete devam etmekten çekinmeyen Cavcav, Gençlerbirliği'ne de hayatını adayarak saygıyı hak etmiştir. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz."

