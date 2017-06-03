Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu ile 176. yılını kutlayan PTT, özel bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. 2+1 yıl sürecek olan bu özel işbirliği ile PTT, Milli Takımlar ve TFF'nin Resmi Kargo Tedarikçisi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu ile 176. yılını kutlayan PTT, özel bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. 2+1 yıl sürecek olan bu özel işbirliği ile PTT, Milli Takımlar ve TFF'nin Resmi Kargo Tedarikçisi oldu.
Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen sponsorluk anlaşması imza törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim katıldı.

DEMİRÖREN: "DÜNYA ALEME TÜRK FUTBOLUNUN GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE TALİBİZ"
Başkan Yıldırım Demirören, törende şöyle konuştu:
"1923'te kurulan Türkiye Futbol Federasyonu ile 1840'ta hizmete başlayan PTT arasındaki iş birliği imza törenine hoş geldiniz. Türkiye Futbol Federasyonu ve PTT, kadim bir çınarın iki kolu olmanın dışında ortak misyon ve vizyona da sahip. Türkiye Futbol Federasyonu, artık UEFA'nın güçlü bir şekilde yönetiminde, Euro 2024'e de adayız. PTT'nin de Dünya Posta Birliği'nin dönem başkanlığını üstlendiğini büyük bir gururla öğrenmiş bulunuyoruz. Alanlarında küresel bir güç olma iddiasındaki bu iki kurum, şimdi kuvvetlerini birleştiriyor. Böylece bir oluyoruz. İri oluyoruz. Diri oluyoruz. Sayın bakanım; PTT'nin insanlarımıza bizden iki mesaj taşıdığı günü sabırsızlıkla bekliyorum; bir: 'Türk Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası finallerine katıldı.' İki: 'Euro 2024'ün ev sahibi Türkiye' mesajını özellikle bekliyoruz. Kısacası PTT dünyanın yükünü taşımaya talip, biz de dünya aleme Türk futbolunun gücünü göstermeye talibiz. Bugün atılan imzalar, Türk futboluna güvenin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun istikrarlı yönetimine olan inancın sembolüdür. Sayın bakanımıza bu yolda bizlere hissettirdikleri güçlü destek için bir kez daha teşekkür ederim. İnanıyorum ki, bu önemli iş birliği, yeni başarılara imzalar atmamıza vesile olacak."

BAKAN ARSLAN: "BU BİRLİKTELİĞİ ÖNEMSİYORUM"
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da şu ifadeleri kullandı:
"TFF, 1923'ten beri ülkemize, ülkemizin milli değerlerine hizmet ediyor. Bu konuda tebrik ediyoruz. Gerçekten başarılı bir şekilde de yürütüyorsunuz, değerli başkanım ve yönetimi olmak üzere... Hiç şüphem yok ki 2018 FIFA Dünya Kupası finallerine gideceğiz. Elbette ki 2024 finallerinin ülkemizde olması konusunda gerek bakanlık olarak gerek Hükümet olarak bizim üzerimize de her ne düşüyorsa dün olduğu gibi bugün de varız. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki elimizden gelen bir şey olsun. Yeter ki biz katkı verelim. Bugüne kadarki başarılar önemli ama bunu taçlandırmak çok daha önemli. Ülkemiz insanı bunu ziyadesiyle hak ediyor. 15 Temmuz'daki duruşuyla dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara örnek oluşuyla hak ediyoruz. Biz daha fazla hizmet etmek istiyoruz. Bunun için de bu birlikteliği çok önemsiyorum."

BOZGEYİK: "GURUR DUYACAĞIZ"
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise yaptığı açıklamada, "Ülkemizin dünya çapındaki temsilcisi TFF ile kurumumuz arasında bugün çok önemli bir iş birliğini başlatmış bulunuyoruz. Bu protokolle insanlarımızı insanlarıma ulaştıran, şirketlerimizi şirketlerimize ulaştıran kurumlarımızı kurumlarımıza ulaştıran PTT A.Ş., bundan böyle kargolarıyla da Milli Takımımızın, ülkemizin bayrağını taşıyan futbolcularımızın her gittiği yerde onlara hizmet etmekten büyük gurur duyacaklardır" diye konuştu.
Törenin ardından Başkan Yıldırım Demirören, Bakan Aslan ve Bozgeyik'e Milli Takım forması hediye etti. Bakan Aslan da Başkan Yıldırım Demirören ve Fatih Terim'e günün anısına kişisel pul ve telgraf manüpleri takdim etti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Aziz Yıldırım: '4 oyuncuyla anlaştık'
Ali Koç'tan flaş adaylık açıklaması
Şile'de mayın tetikleyici sistemi bulundu
Av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti
TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı
Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Bedelli askerlik geliyor!
Bedelli askerlik geliyor!
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Bahçeli'den Hulusi Akar'a destek
Dolar 3,51 seviyesine geriledi
Dolar 3,51 seviyesine geriledi
Almanya'da düzenlenen müzik festivalinde terör alarmı
Almanya'da düzenlenen müzik festivalinde terör alarmı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Aziz Yıldırım: '4 oyuncuyla anlaştık'
Aziz Yıldırım: '4 oyuncuyla anlaştık'
Ali Koç'tan flaş adaylık açıklaması
Ali Koç'tan flaş adaylık açıklaması
Şile'de mayın tetikleyici sistemi bulundu
Şile'de mayın tetikleyici sistemi bulundu
Av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti
Av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti
TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı
TFF ile PTT sponsorluk anlaşması imzaladı
Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı
Eto'o, Antalyaspor'u sırtladı
Bu köyden iftar saatinde aç geçme şansınız yok
Bu köyden iftar saatinde aç geçme şansınız yok
Pideden öyle bir şey çıktı ki: Dişleri elinde kaldı
Pideden öyle bir şey çıktı ki: Dişleri elinde kaldı
'TEOG'da çok sayıda öğrencinin yüksek not alması manipüle ediliyor'
'TEOG'da çok sayıda öğrencinin yüksek not alması manipüle ediliyor'
Direksiyonda uyuyan sürücü bariyerlere girdi
Direksiyonda uyuyan sürücü bariyerlere girdi
Mersin'de künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
Mersin'de künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
Macron dünyaya dönen astronata espri yaptı
Macron dünyaya dönen astronata espri yaptı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English