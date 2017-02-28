TFF'den 'UEFA'yla görüşüldü' iddiasına yalanlama

Türkiye Futbol Federasyonu, 'UEFA ile bazı Türk kulüplerini ilgilendiren bir toplantı yapıldığı ve UEFA yetkililerinin yeni yaptırımlarda bulunacağını ifade ettiği' iddiasını yalanladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 'UEFA ile bazı Türk kulüplerini ilgilendiren bir toplantı yapıldığı ve UEFA yetkililerinin yeni yaptırımlarda bulunacağını ifade ettiği' iddiasını yalanladı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı internet sitelerinde, 'TFF ile UEFA arasında bazı kulüplerimizi ilgilendiren bir toplantı yapıldığı ve bu toplantı sonunda UEFA'nın bazı kulüplerimiz için birtakım yaptırım taleplerinde bulunduğu' yönünde tamamen gerçek dışı haberler yayınlanmıştır. İlgili haberlerde iddia edilen türde bir toplantı veya görüşme kesinlikle yapılmamıştır. Bu tür gerçek dışı haber yayınlayan kaynakların Türk futbolunu karıştırmak gibi bir amaca hizmet etmekten öte aynı zamanda toplum içine nifak sokarak bir ihanet içinde bulunduklarının da anlaşılması ve bu odaklara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

