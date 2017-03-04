TFF'den Lens'e taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Lens'in babasının vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Lens'in babasının vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

"Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Jeremain Lens'in babası Ricardo Wilfred Lens'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Başta Lens ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

