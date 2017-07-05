TFF'den 'Hasan Doğan' mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlardan Hasan Doğan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlardan Hasan Doğan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TFF'nin mesajında, "Futbol Federasyonu olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı ölümünün 9. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. 14 Şubat 2008'de TFF Başkanı seçilen Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu ebediyete uğurlamıştık. Türk futboluna verdiği değerli katkılardan ötürü her zaman şükranla andığımız merhum Hasan Doğan'ın adı, Türkiye Futbol Federasyonu tarihinin en önemli projeleri arasında yer alan ve 4 Temmuz 2014'te açılışı yapılan Riva'daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yaşıyor.Bilindiği üzere, Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan adına oynanmıştı" denildi.

