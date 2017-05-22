TFF'den Fenerbahçe'ye kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için bir kutlama mesajı yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için bir kutlama mesajı yayınladı. Konuya ilişkin TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Fenerbahçe Basketbol Takımı, 2016-2017 Turkish Airlines Euroleague sezonu Final Four finalinde Olympiakos'u yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'nin kıvanç kaynağı olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutlar, basketbol tarihine geçen bu önemli başarının mimarlarını yürekten tebrik ederiz."
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