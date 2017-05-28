TFF'den Beşiktaş'a kutlama mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı kutladı.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda şampiyon Beşiktaş oldu. Bu akşam oynanan Beşiktaş-Gaziantepspor 33. hafta müsabakasının ardından son haftaya en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde giren Siyah-Beyazlılar şampiyonluğu garantiledi. Beşiktaş bu şampiyonlukla lig tarihindeki 15. şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Beşiktaş'ın Süper Lig Şampiyonluğu'nu tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz" denildi.

