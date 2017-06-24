TFF'den bayram mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesaj şöyle: "Aile ve millet olarak etrafında birleştiğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi insanlığın vazgeçilmez değerlerinin sembolü olan bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dostluk, sevgi, kardeşlik bilincimizin pekişmesine vesile olan Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, barış ve huzur getirmesini diliyor; futbol ailemizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz."
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