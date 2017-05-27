TFF'den 'Arena' hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), içinde arena adı bunan statların isimlerini stadyum olarak değiştirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), içinde arena adı bunan statların isimlerini stadyum olarak değiştirdi. TFF, resmi sitesinde yer alan takımların stat isimlerini değiştirdi. Vodafone Arena'nın adı Vodafone Stadyumu, Türk Telekom Arena'nın ismi Türk Telekom Stadyumu, Bahçeşehir Okulları Arena'nın adı Bahçeşehir Okulları Stadyumu ve GAP Arena'nın ismi GAP Stadyumu oldu.
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