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TFF'de istifa: Demirören'e zehir zemberek sözler
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TFF'de istifa: Demirören'e zehir zemberek sözler

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Aşçıoğlu, Başkan Demirören'i de sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Aşçıoğlu, Başkan Demirören'i de sert sözlerle eleştirdi.
İstifa dilekçesini yönetime sunan Aşçıoğlu, "Türk Futbolunu başarıya götürmek, tesisleşmede çağ atlatmak, başarılı yeni nesiller oluşturmak için çıktığımız yolda mevcut Başkan'ın bu hedeflere gitmek yerine Türk futbolunu geri götürdüğü, manevi anlamda küçülttüğünü üzülerek seyrediyorum" dedi. Yaşar Açıoğlu'nun istifa dilekçesi şöyle:
"TFF Genel Kurul Üyeleri'nin teveccühüyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilerek görevime, Türk futboluna hizmet etmek arzusu ve azmi ile başladım. Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle inşaat sektöründeki birikimimi spor camiasına aktarma ve tesisleşmede fikirlerimi TFF Başkanı'na aktardığımda görev aşkımı kıran bir tavırla karşılandım. Yönetim Kurulu içerisinde sorumlu olduğum görevimi yapamadım, yaptırılmadım ve engellendim. Türkiye'yi tesisler noktasında bir yere taşımak arzusunu ilettiğimde anlaşılmaz bir şekilde önümü kesen, görevimi yapmam hususunda bana engeller çıkartan mevcut Başkan, TFF içinde gördüğüm aksaklıkları ve yanlışları dile getirdiğimde, tarihinde görülmemiş hukuki mesnedi olmayan, TFF'nin manevi şahsiyetini küçültecek gerekçelerle beni yargılama yetkisi olmayan Disiplin Kurulu'na sevk etmiştir. Kurullara kendi maaşlı hukukçularını yerleştiren Başkan, kurullardaki bütün hukukçu üyelerden istifa dilekçelerini toplayarak istifa tehdidiyle talimatlara aykırı, adaletten yoksun yanlı kararlar çıkmasını sağlamıştır.

BAŞKAN'IN SERGİLEDİĞİ ZAFİYET VE EYYAMCI TAVIRLARI YÜZÜNDEN...
Elindeki disiplin sopasıyla yönetimsel anlamda kendisine itiraz eden herkese kurullar aracılığıyla verdirdiği ağır ve hukuksuz cezalarla susturmaya çalışan Başkan'ın sergilediği zafiyet ve eyyamcı tavırları yüzünden Türk futbolunun geldiği nokta ortadadır.
Bugün gazetelerde güzide Milli Takımımızın adı başarılarla değil skandallarla anılmaktadır. Türk futbolunu başarıya götürmek, tesisleşmede çağ atlatmak, başarılı yeni nesiller yaratmak için çıktığımız yolda mevcut Başkan'ın bu hedeflere gitmek yerine Türk futbolunu geri götürdüğü, manevi anlamda küçülttüğünü üzülerek seyrediyorum.
Benci yönetim anlayışıyla üç kişi ile federasyonu yönetmeye çalışan, ortak akılla hareket etmeyen, hak ve adaletle işi olmayan, eyyamcı bir anlayışla hareket eden bu Başkan ve işbirlikçileri, bu ortamda Türk futbolunu uçuruma doğru sürüklemektedir.
Bu kadar öngörüsüzlüğün, yönetim zafiyetinin olduğu bir ortamda seçilmiş olduğum kurulda hizmet etme imkânımın sırf gördüğüm aksilikleri dile getirmem sebebiyle ortadan kaldırıldığı TFF'nin içindeki tüm görevlerimden ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ettiğimi bildiririm. TFF Yönetim Kurulu ve diğer kurullardaki üyelerin de bu Başkan ile beraber hizmet vermenin Türk Futbolunu bir yere götürmeyeceğini görmelerinin vakti gelmiştir. Artık çıkar ve menfaatler bir kenara bırakılarak demokratik bir tepki olan istifa kurumunun işletilmesi gerektiği bilinciyle bu arkadaşlarımız da ellerini taşın altına sokmalıdır. Sayın Başkan, bazen öyle bir an gelir ki bir kurum için yapılacak en güzel hizmet istifa olur. Ben ve futbol camiasının birçok paydaşı sizden bu hizmeti bekliyoruz."

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