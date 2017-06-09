TFF Başkanı Demirören: Arda yanlış yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ın yanlış yaptığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ın yanlış yaptığını söyledi.

Demirören, TFF Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Türk Milli Takımı ile federasyonun karıştırılmaya çalışıldığını dile getiren Demirören, "Bir yıl önce bu zamanlar prim konusu tartışıldı. Hatalar elbette oldu ama kimse söz konusu ay-yıldızsa gerisi teferruat demedi. Türk futbolunu karıştırmak isteyenlere fırsat verildi. Basının ilk maçtan sonra takımın ve hocamızın üstüne gitmesi, çocukları yıpratması yanlıştı. İspanya ile kader maçı şiddetli bir saldırı altında oynandı. Bir yıl geçti, yine aynı kaotik durumla karşı karşıyayız. Yine hocamız, yine kaptanımız ve futbolcularımız karşı karşıya getiriliyor" dedi.



"ARDA YANLIŞ YAPTI"

Demirören, Fatih Terim gibi bir değere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Eleştirileri kabul ediyorum ama hakareti asla. Bir futbolcunun da bu tür olaylara göstereceği tepkinin fiziki ve hakaret dolu olmaması gerekir. Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır. Yanlış yaptığını da Arda'ya medeni yollarla göstermemiz gerekir. Çünkü Arda bir dünya markası. Türk futbolunun bir değeri ve böyle yetenekler kolay yetişmez. Ayrıca Arda'nın da referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı kasten eleştirildiğini de çok iyi biliyorum. Olayların yine çok önemli bir milli maç öncesi gündeme taşındığını görüyorum. Oysa A Milli Takımımıza sahip çıkma zamanı. 2018 Dünya Kupası'na gitme zamanı" diye konuştu.



"BAZI KARARLAR BENİ VE YÖNETİM KURULUNU MEMNUN ETMEDİ"

Tahkim ve disiplin kurulunun sezon içinde verdiği kararlara da değinen Demirören, "Talisca, Volkan Babacan, Yalçın Ayhan ve bunlar gibi bazı kararlar vicdanen beni ve yönetim kurulu arkadaşlarımızı da memnun etmemiştir. Şimdi buradan onlara ya da yeni adaylara sesleniyorum. Vereceğiniz kararlarda hukukun yanı sıra toplum vicdanını da düşünerek hareket edin" ifadelerini kullandı.

