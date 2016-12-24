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TFF 1. Lig
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TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor sahasında Elazığspor'u 4-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor sahasında Elazığspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Oğuzhan Çapar, orta sahadan çalımlarla getirdiği topu 18 üzerinden attığı şut ile ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Elazığsporlu Onur'un Foxi'ye yaptığı faule sonrası hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu İshak Çakmak gole çevirdi. 2-0

73. dakikada orta sahadan atılan pas ile ceza sahasına giren Burak topu kalecinin sağından fileler ile buluşturdu. 3-0

84. dakikada gelişen ani Elazığspor atağında gelen topu Glumac kendi kalesine gönderdi. 3-1

89. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Ndongala'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bekamenga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Serkan Çimen xx, Mehmet Kapluhan xx

Balıkesirspor: Vukovic xxx, Okan Alkan xx, Glumac xx, Oğuzhan Çapar xxx, Bülent Cevahir xx, Eray Ataseven xxx, Mehmet Boztepe xx (Ndongala dk. 72 x), Foxi xx, İshak Çakmak xxx (Nizamettin dk. 77 xx), Bekamenga xxx, Burak Çalık xxx (Doğa dk. 90 ?)

Yedekler: Atilla, Çağatay, İbrahim İçuz, Şaban Tükenmez

Teknik Direktör: Can Cangök

Elazığspor: Çağlar xx, Hamidou Trahore x (Ömer dk. 84 ?), Berk Yıldız xx, Mesut x, Onur x, Hakan Bilgiç xx, Binya xx, Mehmet Yiğit xx, Çağrı xx, Murat Kalkan xx, Wellıngton xx

Yedekler: Serdar, Yunus, Ali Fırat, Muhammed, Onur

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Goller: Oğuzhan (dk. 31), ishak (dk. 45), Burak (dk. 73), Bekamenga (dk. 89) (Balıkesirspor), Glumac (dk. 84 k.k.) (Elazıgspor)

Sarı Kartlar: Binya (Elazığspor), Mehmet Boztepe, Glumac (Balıkesirspor)
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