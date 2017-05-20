TFF 1. Lig'de şampiyon belli oldu

TFF 1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı.

TFF 1. Lig'in son haftasında Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor, 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Martines'in ceza sahası içerisine ortasında Burhan'in indirdiği topla buluşan Emre meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada Rıdvan'ın ortasında Galip'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

44. dakikada Rıdvan'ın pasında ceza sahası içerisinde Galip'in şutunda top kaleciden döndü.

45. dakikada Leantro'nun pasında topla buluşan Emre, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

50. dakikada Leandro'nun pasında Emre'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-0

58. dakikada ceza sahası dışından aldığı topu sürerek ceza sahası içerisine giren Leandro, rakiplerini geçerek kalecinin sol tarafından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0

77. dakikada hakeme itiraz eden Sedat, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



---KÜNYE---

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Esat Sancaktar xxx, Süleyman Özay xxx

Sivasspor: Tolgahan xxx (Ali dk. 48 xx), Galip xxx, Leandro xxx, İbrahim xxx, Gökhan xxx, Burhan xxx, Boye xxx, Hakan xxx, Adem xx (Yiğit dk. 29 xx), Rıdvan xxx (Ahmet dk. 59 xx), Emre xxx

Yedekler: Ümit, Kerem, Hasan, Gkekas

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Evkur Yeni Malatyaspor: Hakan x, Caner xx, Pereira xx, Sadık xx, Diabang xx, Mba xx (Ahmet dk. 74 ?), Augustine xx (Eren dk. 63 ?), Sezer xx, Rahman xx, Ferhat xx (Sedat dk. 46 xx), Murat xx

Yedekler: Ertaç, Mehmet, İrfan, Osman

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Emre (dk. 10, 45 ve 50), Leandro (dk. 58) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Sedat (dk. 77) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Caner, Murat, Sedat, Eren, Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)

(Uğur Yiğit / İHA)