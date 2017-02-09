09.02.2017 14:53 TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli odlu

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:



11 Şubat Cumartesi:

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Özgür Yankaya

13.30 Ümraniyespor - Elazığspor: Koray Gençerler

16.00 Eskişehirspor - Manisaspor: Volkan Bayarslan

18.30 Mersin İdmanyurdu - Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu

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12 Şubat Pazar:

13.00 Bandırmaspor - Altınordu: Abdullah Yılmaz

13.00 Sivasspor - Samsunspor: Bahattin Şimşek

16.00 Giresunspor - Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun

18.30 Adana Demirspor- Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan

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13 Şubat Pazartesi:

18.30 Göztepe - Balıkesirspor: Süleyman Abay



