TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli odlu

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
11 Şubat Cumartesi:
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Özgür Yankaya
13.30 Ümraniyespor - Elazığspor: Koray Gençerler
16.00 Eskişehirspor - Manisaspor: Volkan Bayarslan
18.30 Mersin İdmanyurdu - Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu
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12 Şubat Pazar:
13.00 Bandırmaspor - Altınordu: Abdullah Yılmaz
13.00 Sivasspor - Samsunspor: Bahattin Şimşek
16.00 Giresunspor - Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun
18.30 Adana Demirspor- Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan
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13 Şubat Pazartesi:
18.30 Göztepe - Balıkesirspor: Süleyman Abay