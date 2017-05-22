TFF 1. Lig'de geride kalan sezonla ilgili tüm detaylar

TFF 1. Lig'de normal sezonun sona ermesinin ardından sezona dair istatistikler de netleşti. Ligde sezon boyunca toplam 817 gol atılırken, gol kralı ise 24 golle Adana Demirsporlu Pote oldu.

TFF 1. Lig'de normal sezonun sona ermesinin ardından sezona dair istatistikler de netleşti. Ligde sezon boyunca toplam 817 gol atılırken, gol kralı ise 24 golle Adana Demirsporlu Pote oldu.

TFF 1. Lig'de normal sezonu şampiyon tamamlayan Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile birlikte Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Bir üst lige çıkacak son takım ise play-off'lar sonucunda belli olacak. Play-off serisi Eskişehirspor-Giresunspor ve Göztepe-Boluspor eşleşmelerine sahne olacak. Bu mücadeleler sonucunda finale çıkacak iki takım, Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için ter dökecek. Ligde normal sezonun istatistiklerine baktığımızda ise en çok gol atan oyuncu 24 golle Adana Demirsporlu Pote olurken, rakip ağları en fazla sarsan takım ise 62 golle Eskişehirspor.



817 GOL ATILDI

TFF 1. Lig'in normal sezonunda tam 817 gol atıldı. Bu gollerin 78'i penaltıdan gelirken, 572'si ayak, 143'ü de kafa vuruşlarından geldi. Takımlar 24 defa ise kendi ağlarını havalandırdı. 36 golün atıldığı 20. hafta ise, en gollü geçen hafta olarak dikkat çekti.



GOL KRALI POTE

Adana Demirspor'un Fransız futbolcusu Pote, 24 golle gol krallığı zirvesinde yer aldı. Pote'yi 20 golle Bolusporlu Poepon izlerken, Göztepeli Jahovic ise 19 golle 3. sırada yer aldı.



EN FAZLA GOL ESKİŞEHİR'DEN

Ligde normal sezonun en fazla gol atan takımı Eskişehirspor oldu. Kırmızı-siyahlılar, 62 golle bu alanda zirvede yer alırken, Eskişehir'i 56 golle Boluspor, 55 golle de Göztepe izledi.



1467 SARI, 92 KIRMIZI

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda 1467 sarı, 92 kırmızı kart çıktı. Ligde en fazla sarı kartı 101 defa ile Mersin İdman Yurdu görürken, Manisaspor ise 8 kırmızı kartla ligin en çok kırmızı kart gören takımı oldu.

(Uygar Aydın / İHA)