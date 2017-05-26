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Testereli at ve eşek kasaplarına şok baskın
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Testereli at ve eşek kasaplarına şok baskın

Adana'da Ramazan ayı öncesi at ve eşek kasaplarına yönelik operasyonda 13 eşek, 3 at ve 3 sıpa kesilmekten kurtarıldı. Ahırda ise at ve eşek etleri ile birlikte kanlı motorlu testere bulundu.

Adana'da Ramazan ayı öncesi at ve eşek kasaplarına yönelik operasyonda 13 eşek, 3 at ve 3 sıpa kesilmekten kurtarıldı. Ahırda ise at ve eşek etleri ile birlikte kanlı motorlu testere bulundu.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis desteğinde ve veteriner hekimle birlikte ilçeye bağlı Ali Hocalı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bir ahıra operasyon düzenledi.
Ekipler, Ramazan ayı öncesi kesime hazırlanan 13 eşek, 3 at ve 3 sıpayı kurtardı. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine ahırda bulunan at ve eşeklere el konuldu.

AHIRDA KANLI MOTORLU TESTERE BULUNDU
Ahır ve çevresinde yapılan araştırmada at ve eşeklere ait 10 karaciğer, 30 kalp, 10 kilo parçalanmış et ve üzeri kanlı motorlu testere bulundu. At kasaplarının motorlu testere ile hayvanları kesip parçaladıkları tahmin ediliyor.
Ahırın sahibi F.E., "Hayvanları ismini bilmediğim bir kişi tarafından 8 bin liraya satın aldım. Hayvan alım-satım işi yapıyorum" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Diğer zanlı R.A.'nın ise "Etleri köpeklere vermek için saklıyorduk, bunları kesinlikle satmıyoruz" dediği öğrenildi.
Tahlil yapılması için numune alınan etler imha edildi. Kesilmekten son anda kurtarılan hayvanlar ise Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

KASAPLAR BU GÖRÜNTÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, at ve eşek kesenlerin insan olamayacağını ifade ederek, "Biz defalarca şikayet ediyoruz ama cezalar hafif. Biz bunların ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bunun cezası Kabahatler Kanununa göre 82 lira. Bu kesimleri yapanlar bu parayı ödeyip çıkıyorlar" dedi.
At ve eşek kesenlerin bunları büyük lokantalara, okullara ve yurtlara normal et gibi sattıklarını ileri süren Yağmur şunları kaydetti:
"Kesinlikle 20 metrelik bir kasabın bunu yapacağını düşünmüyorum ben bütün esnafıma kefilim. Herhangi bir kasapta böyle bir şey olursa onu sanattan men ederim ardından da hakkında şikayetçi olurum. Yarın emniyet müdürlüğüne gidip bununla ilgili yapanlar kimse odamız adına davacı olacağım burada insan sağlığı önemli."
Kasap Bekir Arı ise Adana'da at ve eşek kesilerek piyasaya sürülmesinin kendi işlerini de olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Bunu yapanlara ağır cezalar verilmediği için sürekli yapıyorlar. Polis ve zabıta yakalıyor adam 82 lira ödeyip serbest kalıyor. Buna mutlaka ağır cezalar verilmeli" diye konuştu.
Kasap olarak bu tür olaylardan çok etkilendiklerini söyleyen Arı, şöyle devam etti:
"Müşterimiz geliyor bize soruyor 'bu ne eti, at eti mi dana eti mi' diye. İnsanlar etten anlamadıkları için şüpheyle yaklaşıyor. Biz kasap sucuğu yapıyoruz onun içindekileri soruyorlar at eti mi eşek eti mi diye ama biz kendilerine izah ediyoruz. Adamlar tavuk sucuğu yapıyor 5- 10 liraya satılacakken 20 liraya veriyor bizim sucuklarda 45-50 lira olduğu zaman insanların tuhafına gidiyor. Bilinçli şekilde davranan insanlar bizden alışveriş yapıyor. Bu durumdan bütün esnafımız çok rahatsız."
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

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