Teslim olan Yeşilyurt, Atatürk'e hakaretten tutuklandı

Bir televizyon kanalında yayınlanan 'Derin Tarih' adlı programda Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sözlerinin ardından 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt tutuklandı.

Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek teslim olan Yeşilyurt, kaçmadığını, Atatürk'e hakaret etmediğini savunmuştu.

Yeşilyurt, "Kaçmadım. Bir meczupla beni karıştırdılar. 7 ay önce videosu çekilmiş. Onun fotoğrafıyla beni yan yana koydular. O kaçıyor, ben kaçmıyorum. Benim onunla ne alakam var? Yalnız burada çifte standart var. Ben o programa konuk olarak gittim. Moderatörler yok. Hakkaniyet olması lazım. Şimdi o insanlar meydanda yok. 4 gündür evde polis bekliyorum. Çocuklarıma dedim ki 'Ben gidiyorum artık. Dayanamayacağım.' Kaçmadım, buradayım. Bu bilinsin" demişti.